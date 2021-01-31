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Mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye ceza 

DHA

Mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye ceza 


İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, ruhsatsız faaliyet göstermesi nedeniyle mühürlenen kahvehanede bulunan 13 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza kesildi.
İzmit´te, polis ekipleri ruhsatsız faaliyet gösterdiği için mühürlenen kahvehanenin mührünün sökülerek faaliyete devam ettiğini belirledi. Polis ekipleri, kahvehanede bulunan 13 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmeleri, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal etmeleri nedeniyle idari para cezası uyguladı. Ayrıca işletme sorumlusu hakkında da 'Mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2021-01-31 01:43:28

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