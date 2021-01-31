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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de tarım ve hayvancılığı milyonluk destek

İHA

Kocaeli'de tarım ve hayvancılığı milyonluk destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında tarım ve hayvancılıkta kalkınma hamlesini desteklemek adına üreticilere milyonlarca liralık destek sağladı.
Turizm, sanayi, eğitim ile tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir kentlerden biri olan Kocaeli’de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yönelik destekleri 2020 yılında zirveye çıktı. Toprak analizinden danışmanlık hizmetine kadar pek çok konuda çiftçinin yanında olan Büyükşehir, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi gibi Kocaeli’ye değer katan projelerle de diğer şehirlere örnek oldu. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında tarımsal yapıların modernizasyonu amacıyla teknik destek sağlandı. Kocaeli’nin Kırsal Mahallelerinde her yıl devam eden tespit çalışmaları sonucu elde edilen veriler kayıt altına alınıyor. Kocaeli Tarım Ve Hayvancılık Haritası düzenli olarak güncelleniyor.
Çiftçilere Büyükşehir tarafından Toprak, Su ve Yaprak Analizleri ücretsiz olarak yapılıyor. 2020 yılında 640 adet toprak analizi yapılarak çiftçilere gübreleme ve bitki besleme konularında bilgi verildi. Tarımsal üretim yapılan 350 kırsal mahallede çiftçilerin, uygun yetiştiricilik koşullarında üretim yapması için yerinde tarım danışmanlığı hizmeti veriliyor. 2020 yılında bin 250 adet sera, bağ, bahçe ve tarla gibi üretim sahaları kontrol edildi.
Hayvansal üretim yapan çiftçilerin sağlık koşullarına uygun üretim yapması için incelemeler yapılırken çiftçilerin yetiştiriciliğini yaptığı hayvanların verim ve sağlık durumları tespit ediliyor. Bu kapsamda 250 adet hayvancılık işletmesi yerinde incelendi. 2010 yılında 62 bin olan küçükbaş hayvan sayısı 2020 yılında 120 bine ve 65 bin olan büyükbaş hayvan sayısı da 132 bin adede yükseldi.
Tarım kredi marketlerde pazarlanacak ürünler için sözleşmeli üretim konusunda çiftçilere bilgilendirme yapıldı. Ata Tohumlarının toplanması, çoğaltılması, tescil ve korunması konularında eğitimler düzenlendi. Seracılığı geliştirme projesi kapsamında fırtına, kar ve dolu gibi hava şartlarından dolayı seraları hasar gören çiftçilere teknik personelin tespitleri sonrası sera naylonu desteği verildi. 200 çiftçiye yüzde 50 hibeli 353 top sera naylonu desteği sağlandı. Sera desteğiyle 2010 yılında 2 bin 86 olan sera sayısı 2020 yılında 7 bin 180 adete ulaştı. Dolu, sel gibi afetlerden dolayı ürünleri zarar gören 15 mahalleden yaklaşık 100 çiftçiye silajlık mısır ve erkenci fasulye tohumluk desteği verildi. Toplamda bin 500 dekar araziye destek sağlandı.
2020 yılında da çiftçilere ekonomik anlamda gelir getiren yüksek verimli Meyve Fidanı Destek Projesi devam etti. Bu kapsamda yaklaşık 1000 dekar tarım arazisine dikilmek üzere 250 çiftçiye yüzde 50 hibeli 13 bin 500 adet mavi sertifikalı ceviz fidanı, 5 bin 650 adet Trabzon hurması ve 3 bin 600 adet doku kültürü kivi fidanı desteği sağlandı.
Hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerin en fazla üretim gideri olan kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla 2020 Yılı yem bitkisi tohumu destekleme projesi uygulandı. Proje kapsamında 3 bin 500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 800 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlandı. Kırsal mahallelere geri dönüşü sağlamak, istihdamı arttırmak, zorunlu besin ihtiyacını karşılamak amaçları ile doğal salma yumurta tavukçuluğu projesi 2020’de de devam etti. Proje kapsamında 40 çiftçiye yüzde 50 hibeli 14 bin 300 adet gezen tavuk, 221 adet askılı yemlik, 199 adet askılı suluk, 112 adet 10 gözlü folluk, 17 adet 500 Litrelik su deposu, bin 100 adet 50 kg’lık paketler halinde yumurta öncesi yemi ve bin 200 adet 50 kg’lık paketler halinde yumurta yemi desteği verildi.
Teknik arıcılığı desteklemek ve modern koşullarda bal üretimine katkıda bulunmak amacıyla arıcılığı geliştirme projeleri yapıldı. 140 arıcıya ellerinde kolonileri gençleştirmek ve ana arı üretimi için yaklaşık 1.000 adet ruşet kovan desteği verildi. Ayrıca arı hastalık ve zararlılarını azaltmak amacıyla yaklaşık 2 bin adet polen tuzaklı plastik kovan altlığı desteği sağlandı.
İnsan sağlığına ve çevreye zarar veren kimyasal ilaçlar ile gübrelerin azaltılması amacıyla biyolojik ve organik ürünler çiftçinin kullanımına sunularak desteklemeler yapıldı. Bu kapsamda 10 çiftçiye yüzde 50 hibeli 20 adet organik ilaç desteği ve 30 adet organik katı gübre desteği verildi. Kırsal ve tarım turizmini desteklemek, yöresel ürünlerin katma değerini arttırmak amaçları ile Kandıra ilçesi Kurtyeri mahallesinde permakültür bahçeleri desteği sağlandı.
Alım garantili tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesi ile kırsal mahallelerde istihdamı arttırmak, çiftçilerin gelir düzeyini yükseltmek, birim alandan katma değeri yüksek ürün elde etmek ve bir çok sektörde kullanım alanı olan alternatif ürünler yetiştirerek ilimiz ekonomisini geliştirmek amaçlanıyor. Bu kapsamda Kandıra’nın 35 mahallesinde 1200 dönüm arazide 100 çiftçiye 1 milyon biberiye fidesi desteği verildi. Projeyle Kandıra ekonomisine 5 yılda 28 milyon doğrudan katkı sağlanacak. Çarpan etkisi ile ekonomik girdi 80 milyon TL’ye ulaşacak.

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