TVF Erkekler 1. Ligi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 0 - Jeopark Kula Belediyespor:3

TVF Erkekler 1. Ligi A Grubu’nda Kocaeli BŞB Kağıtspor evinde ağırladığı Jeopark Kula Belediyespor’a 30 mağlup oldu.
Yer: Şampiyon Hasan Gemici
Hakemler: Adem Türkman xxx, Yasin Yıldız xxx
Kocaeli BŞB Kağıtspor: Metin Baran Taşkıran xx, Tunç Ayhan xxx, Murat Çakmak xx, Kadir Bircan xxx, Selim Sultan Arıman xxx, Hakan Kemerli xx, Mertcan Akın (L) xx, Samet Hüseyinoğlu xx, Numan Aksoy xx, Onur Saygın xx
Başantrenör: Yahya Tanta
Jeopark Kula Belediyespor: Eneshan Can xxx, Hilmi Kaan Çiçek xxx, Fatih Uslu xx, Kaan Susam xx, Umut Şahin xxx, Alp Ali Çayır xxx, Muhammed Aray (L) xxx, Özgür Murat Deniz xxx,
Başantrenör: Fuat Dokgöz
Setler: 2628, 2025, 2325
Süre: 91 dakika (30, 33, 28)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.