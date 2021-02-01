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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlamada oyun masasında yakalandılar

İHA

Kısıtlamada oyun masasında yakalandılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bir iş yerinde oyun oynayan 6 kişiye para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre İzmit’te bir iş yerinde korona virüs kurallarını ihlal ederek oyun oynandığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese baskın yapan polisler, 6 kişiyi oyun oynarken suçüstü yakaladı. Korona virüs kurallarını ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişiye polis ekipleri tarafından ceza kesildi.

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