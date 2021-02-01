Kocaeli'de 3 bin 500 metrekarelik tavuk çiftliği alev alev yanıyor

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 3 bin 500 metre kareden fazla alana sahip bir tavuk çiftliği alev alev yanıyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İbrikdere’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 bin 500 metrekareden daha fazla alana sahip tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm çiftliği sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çiftlikte binlerce tavuğun olduğu belirtildi.

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