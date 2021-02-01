Kartepe ile Kızılay arasında işbirliği

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, afet vb. acil durumlarda yapılacak olan çalışmalarla ilgili olarak Kızılay Kartepe Şube Müdürü Ali Varol ile protokol imzaladı.

Mustafa Kocaman, afet v.b. acil durumlar da psikososyal destek amaçlı yapılacak çalışmalar için Kartepe Kızılay Şube Müdürü Ali Varol ile belediye hizmet binası makamında, yardımlarla ilgili iş ve işlemleri düzenleyen işbirliği protokolü imzaladı. Kocaman, "Afet v.b. acil durumlarda psikososyal destek amacıyla yapacağımız çalışmalarımızda Kartepeli hemşehrilerimize ve ihtiyaç sahiplerine daha koordineli hizmet edebilmek adına Kızılay Kartepe Şube Müdürlüğümüz ile karşılıklı işbirliği protokolümüzü imzaladık. Hayırlı olsun" dedi.

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