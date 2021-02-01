Dilovası'nda ihtiyaç sahibi çocuklara hediye verildi

Dilovası Belediyesi, dar gelirli ailelerin gıda ve hijyen malzemesi ihtiyacını karşılarken, çocuklara ise hediyeler dağıttı.

Pandemi sürecinde ilçede ki tüm hanelere gıda ve ihtiyaç malzemesi dağıtan Dilovası Belediyesi Vefa Destek Grubu, yetim, öksüz ve dar gelirli ailelerin çocuklarına ise kışlık kıyafet hediye etti.

Göreve geldiği günden bu yana çocuklara özel ilgi gösterdiğini ifade eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Zorlu kış sürecinde çocuklarımızı düşünmeden edemezdik, özellikle yetim ve öksüz çocuklarımız bizlere emanettir. Emanetlerimize en güzel şekilde sahip çıkmak görevimizdir. Gönül belediyeciliği diyerek çıktığımız bu yolda çoluk çocuk demeden ilçemizde ki her bir vatandaşımızın gönlüne girmeye çalışıyoruz. Çam sakızı çoban armağanı olarak hazırladığımız kışlık kıyafetlerimizi onlara dağıtarak onların yanında olduğumuzu belirtmek ve bir nebze de olsa içlerini ısıtmak istedik. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar ne kadar mutlu olursa, ne kadar huzurlu olursa, ülke, devlet ve millet olarak bizler de geleceğe o kadar emin adımlarla yürüyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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