Kandıra´da villa yandı 

Murat HAZER/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde, 3 katlı villanın çatısında çıkan, en süt kata da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kandıra ilçesi Cebeci Mahallesi´nde bulunan Zeki Ç.´ye ait villada gece saatlerinde yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada çatıda çıkan yangını fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, 3 katlı binanın çatısını ve bir alt katını saran alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın sonucu binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Murat HAZER
2021-02-01 11:44:12
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