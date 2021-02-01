Yanan 2 katlı evin enkazında yaşlı kadın aranıyor

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde toprağa dökülen soba küllerinin içerisindeki közlerin rüzgar nedeniyle samanlığa sıçramasıyla çıkan yangında 2 katlı ev yandı. Evin enkazında, yangın sırasında dışarı çıkmayı başaramayan Şükriye Yavaş (80) aranıyor.
Gölcük ilçesi Nüzhetiye Mahallesi´nde Osman Yavaş (83), sobadan çıkan kül ve közleri evin bahçesindeki toprak alana döktü. Ancak rüzgar nedeniyle közler savrulup, evin yan tarafındaki samanlığı sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın 2 katlı binaya da sıçradı. Osman Yavaş kendisini dışarı atarken, eşi Şükriye Yavaş ise alevlere teslim olan evden çıkamadı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, evin enkazında Yavaş'a ulaşmak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER
2021-02-01 13:06:39
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.