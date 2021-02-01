5. yaşını otobüslerle, '5 yıl' yazarak kutladılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. 5 yaşına girdi. Otobüslerle, '5 yıl' yazan fotoğraf ilgi gördü.

1 Şubat 2016 yılından itibaren hizmete başlayan UlaşımPark A.Ş. , bugün itibarıyla 5. yaşına girdi. 1 Şubat 2016 tarihinden itibaren otobüs yolcu taşımacılığı ile hizmete başlayan UlaşımPark A.Ş. , sırasıyla 13 Nisan 2017’de Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminalini, 1 Ağustos 2017 itibarıyla Akçaray’ı, 14 Ocak 2021 tarihinde ise Gebze Katlı Otoparkını devralarak çalışmalarına devam etti.

1 Şubat 2016 tarihinden itibaren Kocaeli’li vatandaşlara konforlu, hızlı ve güvenli yolculuk sağlayan UlaşımPark, çevre dostu 336 otobüs ile kentte adeta gidilmedik nokta bırakmadı. 5 yılda Çevre dostu doğalgazlı araçlarıyla hizmet sağlayan UlaşımPark, 3 milyon 700 bin 849 sefer gerçekleştirdi. Toplamda 5 yıl boyunca 82 milyon 859 bin 938 yolcuyu gitmek istediği yere ulaştırdı. Gerçekleşen bu süre zarfında ise hizmete başladığı günden bugüne kadar toplamda 121 milyon 692 bin 804 km yol kat etti.

1 Ağustos itibarıyla hizmete başlayan Akçaray tramvayı yaklaşık 4 yılda 33 milyon 423 bin 364 yolcu taşıdı. Toplamda bu yıllar aralığında 320 bin 761 sefer gerçekleştirdi. 20 km’lik hat boyunca gerçekleştirilen bu seferlerde toplamda 2.900.895 km yol aldı. Kentin adeta simgesi haline gelen Akçaray tramvayı Kocaeli halkı tarafından beğenilerek kullanılmaya devam ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından 6 Mayıs’ta Gebzeli vatandaşların hizmetine sunulan Gebze Katlı Otoparkı büyük beğeni topladı. Gebze’nin akıllı otoparkı olarak adlandırılan otoparkta son teknoloji sistemler kullanıldı. Otoparkta; elektrikli araç şarj sistemi, plaka okuma sistemi, 50 güvenlik kamerası, abone sistemi bulunuyor. Vatandaşların araçlarını güvenle bıraktığı otoparka açıldığı günden bugüne 77 bin 694 araç giriş çıkış yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde, devralındığı günden itibaren birçok iyileştirme yapıldı. Otopark baştan aşağıya yenilenerek kente yakışır bir görünüme kavuştu. Otogara açıldığı günden bugüne kadar 8 milyon 143 bin 286 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 4 yılda 2 milyon 175 bin 676 yolcuyu gitmek istediği yere güvenli, temiz ve konforlu bir şekilde uğurlayarak misafir etti. Yaklaşık 4 yılda terminale 1.170.090 otobüs giriş çıkış yaparak adeta Türkiye’nin dört bir yanına açılan kapısı haline geldi.

UlaşımPark İnsan Kaynakları Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde; sürücü personellerin yanı sıra diğer personellere de eğitim verildi. Toplamda 116 farklı konuda gerçekleştirilen eğitimler tam tamına 25 bin saat sürdü. Ulaşımda fark oluşturan UlaşımPark, eğitim dalında da çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen bu eğitimlerle Kocaeli’de hizmet veren sürücü personeller vatandaşlara nazik, kibar ve hoşgörülü davranmayı ana temel kural olarak belirledi. Vatman ve otobüs sürücüsü çalışanlar araçlarında karşılaşabilecekleri her konuda gerçekleştirmeleri gereken davranışların, empati dahil olmak üzere eğitimlerini aldı. Kocaeli’deki ulaşım hizmet kalite çıtası bu sayede alınan eğitimlerle üst seviyelere yükseltildi.

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