Yanan 2 katlı evde yaşlı kadın hayatını kaybetti (2)

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CESEDİ BULUNDU

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yanan iki katlı evin enkazında aranan Şükriye Yavaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şükriye Yavaş'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-02-01 13:56:58



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