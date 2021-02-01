Jandarmadan kayak yapanlara megafonla sosyal mesafe uyarısı



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekipleri, kayak merkezinde pistlerdeki tatilcileri megafonla sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Kurallara uymayan kişilere ise idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış turizminin aktif olduğu bölgelerde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü. Jandarma ekipleri, Kartepe kayak merkezi yolunda denetimde bulunarak araç içerisindeki kişilerin kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Hareketliliğin yoğun olduğu otel bölgesi ve kayak pistlerinde denetim yapan ekipler, megafonla sık sık anonslar yaparak tatilcilerin sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Kurallara uymayan kişilere idari para cezası uygulandı.

Çocuklarıyla beraber kayak yapmaya gelen Sinem Güçlü yapılan denetimlerden memnun olduğunu belirterek, "Denetimlerin olması vatandaşlar için çok güzel bir şey. Çünkü insanlar eğlencenin ve oyunun heyecanına kapılıp zaman zaman kuralları ihlal edebiliyorlar. Tabii ki duyarlı olmamız gerekiyor, çocuklarımızı eğlendirmek için geliyoruz ama koronavirüs dediğimiz bir gerçekle de karşı karşıyayız. Bunu da ihmal etmememiz gerekiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-02-01 13:59:13



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