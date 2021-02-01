Körfez'de yeni mescidin iç tefrişatı tamamlandı

Körfez Belediyesi tarafından bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda yapımı tamamlanan Atalar Mahalle Mescidi’nin iç tefrişatı da tamamlandı

Körfez’de bulunan tüm cami ve ibadethanelerin bakım, onarım, temizliği gibi pek çok alanda çalışmalarını yürüten Körfez Belediyesi, halkın talep ve istekleri doğrultusunda da Atalar Mahallesi’nde mescit yapımını tamamladı. Pandemi süreci dolayısıyla da kullanıma açılmayan mescit içerisindeki iç tefrişat çalışmaları da tamamlanarak hazır hale getirildi. Ekipler, mescit içerisinde bulunan mihrap, minber, şadırvan oturaklarının ve ayakkabılık yapım işini tamamladı. Mescidin kısa süre içerisinde hizmete açılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.