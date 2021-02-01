Yanan ahşap evde hayatını kaybeden kadının cesedine ulaşıldı Küle dönenen enkazdan çıkarılan yaşlı kadının cesedi yakınlarını gözyaşlarına boğdu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde alev alev yanan iki katlı evde kurtarılamayarak hayatını kaybeden 80 yaşındaki Şükriye Yavaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın öğlen saatlerinde Gölcük ilçesine bağlı Nüzhetiye Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde yaşayan 80 yaşlarındaki Şükriye ve Osman Yavaş çifti, sobadan çıkarttıkları külü evin bitişiğinde bulunan ahırın önüne boşalttı. Rüzgarın etkisiyle ahırın önünde bulunan saman alev alarak evi tutuşturdu. Yangını gören Osman Yavaş komşusuna giderek yangını söndürmek için yardım istedi. Komşularının da yardımıyla eşini kurtarmayı başaramayan Osman Yavaş dumandan etkilenirken, eşi Şükriye Yavaş ise yanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından küle dönen evin enkazında yapılan aramalarda Şükriye Yavaş'ın cansız bedenine ulaştı.

Jandarma ekiplerinin incelemelerinin arından cenaze aracına alınan Şükriye Yavaş'ın cansız bedeni, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yavaş'ın cansız bedeninin enkaz alanından çıkarıldığı anlarda ise yakınları sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri, yangın hakkında inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.