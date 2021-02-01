Vatandaşı 241 bin TL dolandıran sahte savcı yakayı ele verdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde telefonla arayarak kendisini savcı olarak tanıttığı vatandaşı 241 bin TL dolandıran şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, 28 Ocak tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede yaşayan bir vatandaşı telefonla arayan M.A.B., kendisini savcı olarak tanıtıp korkutarak bütün parasını kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra şahıs, vatandaştan 241 bin TL para alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan vatandaş durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, vatandaşı dolandıran M.A.B.'yi İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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