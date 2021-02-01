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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada forkliftin altında kalan işçi yaralandı.

Olay, Dilovası ilçesindeki Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım D4015 Sokak’ta bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işçi çalıştığı sırada forkliftin altında kalarak yaralandı. Mesai arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, forkliftin altında sıkışan işçiyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesinin ardından sedyeyle ambulansa alınan işçi, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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