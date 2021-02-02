Eşine destek olmak için girdiği evinin mutfağından 23 bin kişiye ulaştı Ekonomik problemler sebebi ile yemek yapmaya başladı, şimdi taleplere yetişemiyor Evinde yaptığı hamur işi ürünleri ve sosyal medyadan satınca talep arttı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde eşine destek olmak için evinde yaptığı yemekleri internet üzerinden satmaya başlayan Sibel Kablan Kırıktaş, hüneri ile vatandaşların gözdesi haline geldi. 23 bin takipçiye ulaşan Kırıktaş, taleplere yetişemez hale geldi.



Kartepe ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Sibel Kablan Kırıktaş, 2 yıl önce maddi problemler yaşadığı süreçte eşine destek olmak için evinde yaptığı börekleri satmaya başladı. Daha sonra farklı restoranlardan da sipariş alan Sibel Kırıktaş, yaptığı yemekleri açtığı sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. Takipçilerinden de yemek siparişleri almaya başlayan Kırıktaş, kısa sürede büyük bir kitleye ulaştı. Evinde yaptığı yemeklerle sosyal medyada 23 bin takipçiye ulaşan Kırıktaş, siparişlere yetişemez hale geldi. Tüm gününü yemek yaparak geçiren Kırıktaş, yaptığı yemekleri arabası ile müşterilerine ulaştırıyor. Sakarya ve İstanbul gibi çevre illerden de siparişler almaya başladığını söyleyen Kırıktaş, müşterilerinden gelen taleplerin kendisini motive ettiğini dile getirdi.



“Eşime nasıl destek olabilirim düşüncesi ile bu işe girdim”

Ekonomik problemler sebebi ile başladığı yemek yapımının hobisi haline geldiğini söyleyen Kırıktaş, “İlk başlamamdaki amaç ekonomik problemlerimizdi. Eşime nasıl destek olabilirim düşüncesi ile bu işe girdim. Tesadüf eseri, Kocaeli’de çok ünlü bir restoranın aşçısı ile diyalog kurdum. O restorana uzun yıllar su böreği yaparak bu işe başladım. Ondan sonra farklı bir restorana içli köfte yapmaya başladım. Bu işi Kocaeli’deki herkese ulaştıralım düşüncesi ile sosyal medya hesabı açtık. Şu anda ciddi anlamda bir kitleye ulaştık” dedi.



“23 bin kişilik aileyiz”

Müşterilerinin verdiği olumlu tepkiler sebebi ile işini bırakmayı düşünmediğini söyleyen Sibel Kablan Kırıktaş, “En büyük reklamı ağızdan ağza aldık. Mesela, müşteriye yemek götürdüm, o arkadaşlarına bahsetti. Bu şekilde takipçi sayımız iki sene içinde 23 bine ulaştı. İnsanlara ulaşabilmek için reklamlar da yaptık. Bu iş bir zorunluluktu, hobiye dönüştü. İnsanların tepkilerinden dolayı bu işi bırakmak istemiyorum. O kadar güzel yaklaşımlar var ki insanı motive ediyor, hayata bağlıyor. Artık biz onlarla aile olduğumuzu düşünüyoruz. Koskoca 23 bin kişilik aileyiz” diye konuştu.



“İsmimi Türkiye çapında duyurmak istiyorum”

Bir gününü anlatan en büyük hayalinin ‘Masterchef’ isimli televizyon programına katılmak olduğunu belirten Kırıktaş, “Yardımcım var, her işime yardım ediyor. Siparişleri bir gün önceden alıyoruz. Siparişlerimizin hazırlığını akşamdan yapmış oluyorum. Sabah kalkıyoruz. Pişirmesi gerekenleri pişiriyoruz, kızartılması gerekenleri kızartıyoruz. Bizzat ben kendim ellerimle teslim ediyorum. Arabamla kendim kapısına teslim ediyorum. Bu işe başlarken benim çok bir hayalim yoktu. Şu anda çok büyük hayaller kurabilecek durumdayız. Büyük bir imalathane açabiliriz diye düşünüyorum. Bunu zaman şekillendirebiliriz. Bu seneki hayalim Masterchef isimli televizyon programına katılmak. İsmimi Türkiye çapında duyurup, birinci olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

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