Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4´ü aktif görevde, 8 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY´nin TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonla 4´ü aktif görevde, 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-02-02 11:25:22



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