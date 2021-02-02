Darıca’da fiyat denetimleri yapılıyor

Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik vatandaşların mağdur olmaması için ilçe genelinde tüm marketlerde fiyat denetimi yapmaya başladı.

Darıca Belediyesi, vatandaşların fahiş fiyatlardan olumsuz etkilenmemesi için ilçe genelinde denetimleri arttırdı. Zabıta ekipleri kentte faaliyet gösteren iş yerlerinde ve marketlerde ürünlerin fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Ekipler tarafından marketlerde fiyat, etiket ve reyonkasa fiyat çıkışları incelendi. Market raflarındaki ürünleri inceleyen zabıta ekipleri, tüm reyonları gezerek, kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine tek tek baktı. Denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol eden zabıta ekipleri uyarılarda bulundu. İlçe genelinde denetimleri arttıracak olan zabıta ekipleri, vatandaşların bir mağduriyet yaşamamaları için denetimleri aralıksız sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.