Büyükakın, E-KPSS'de dereceye giren öğrencileri ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükakın, E-KPSS'de dereceye giren öğrencileri ağırladı

İHA

Büyükakın, E-KPSS'de dereceye giren öğrencileri ağırladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören ve Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’na (EKPSS) hazırlanarak dereceye giren öğrencileri makamında konuk etti.
Pandemi öncesi başlayan EKPSS kurslarında 6 ay boyunca 30 öğrenciye Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler alanında eğitim verildiği bilgisini alan Başkan Büyükakın, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.
Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç ve beraberindeki personeller de hazır bulundu.
"Gönüllülük projelerini hayata geçireceğiz"
Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler için EKPSS hazırlığı salgın öncesinde gruplar halinde yapılırken, salgın döneminde çevrimiçi ve yüz yüze olarak gerçekleştirildi. Tüm engel gruplarının katıldığı sınavda, otizm tanısı bulunan Mehmet Bekir Kılıç 30 öğrenci içinden 81 puan alarak birinci oldu. EKPSS tercihleri için danışmanlık hizmeti verilerek öğrencilerden yüksek başarı elde eden diğer öğrenciler Beyza Türedi, Sevinç Hümeyra Alşan, Zehra Riyfet Bineklioğlu, Uğur Dönmez ve Muhammed Eski ile yakından ilgilenen ve hediyeler veren Başkan Büyükakın, “Bu hizmetlerin dışında engelli kardeşlerimizle engelli olmayan vatandaşlarımızı bir araya getirelim. Özellikle gençlerimizle engellilerimizi buluşturarak daha fazla gönüllülük projelerini hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.
"Devrim niteliğinde adımlar atıldı"
Engellilerin de bulunduğu yenilikçi birçok projeyi hayata geçireceklerini de ziyaret nedeniyle dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, "Engelli vatandaşlarımızın istihdamı Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin önem verdiği bir konudur. Son olarak devlet korumasında yetişmiş 193 genç, 2 bin 140 engelli vatandaşımızın ve 370 gazi ile şehit yakınının ataması yapıldı. 2002 yılında yalnızda 5 bin 777 olan engelli memur sayısı, 58 bin 319’a yükseldi" ifadelerini kullandı. Engellilerin ihtiyaç duydukları tüm sağlık hizmetlerinin genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmasına da dikkat çeken Büyükakın, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde istihdam meselesinde de devrim niteliğinde adımlar atıldı. Bugün devletimiz 536 bine yakın engellimize aileleri yanında bakım desteği sağlıyor. Ayrıca, resmi ve özel 541 merkezde 29 bine yakın engelli vatandaşımıza yatılı bakım hizmeti de veriliyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Darıca’da fiyat denetimleri yapılıyor
YEREL HABERLER Darıca’da fiyat denetimleri yapılıyor
Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Başkan Büyükgöz, Çınaraltı Çeşmesi’nde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz, Çınaraltı Çeşmesi’nde incelemede ...
Ev arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
YEREL HABERLER Ev arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Seka Park kaykay pisti yenileniyor
YEREL HABERLER Seka Park kaykay pisti yenileniyor
Eşine destek olmak için girdiği evinin mutfağından 23 bin kişiye ulaştı Ekonomik problemler sebebi ile yemek yapmaya başladı, şimdi taleplere yetişemiyor Evinde yaptığı hamur işi ürünleri ve sosyal medyadan satınca talep arttı
YEREL HABERLER Eşine destek olmak için girdiği evinin mutfağından 23 ...
Başiskele'ye Yeni Nesil Gençlik Merkezi
YEREL HABERLER Başiskele'ye Yeni Nesil Gençlik Merkezi
Ataevler Köprüsünde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Ataevler Köprüsünde çalışmalar sürüyor
9 yıldır derdini ağlayarak anlatıyor Komando olmasını istediği oğlu, yıllardır ölümcül hastalıkla pençeleşiyor Ölümcül SSPE hastası genç, yatağa mahkum bir şekilde yaşam savaşı veriyor Anne Yasemin Şahin: "Ne gözü görüyor, ne bir tepkisi var" "Sadece duyuyor, gülebilirse gülüyor. Derdini ağlayarak anlatıyor"
YEREL HABERLER 9 yıldır derdini ağlayarak anlatıyor Komando olmasını ...
Damlar Şehitliği Anıt Mezar Projesi yapılacak
YEREL HABERLER Damlar Şehitliği Anıt Mezar Projesi yapılacak
Kocaeli’de pikapla çarpışan motosikletli genç öldü
YEREL HABERLER Kocaeli’de pikapla çarpışan motosikletli genç öldü
TEM’de 3 araç çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de 3 araç çarpıştı: 2 yaralı
Forkliftin altında kalan işçi yaralandı
YEREL HABERLER Forkliftin altında kalan işçi yaralandı
1 milyon TL'lik rüşveti kabul etmeyen polisler ödüllendirildi
YEREL HABERLER 1 milyon TL'lik rüşveti kabul etmeyen polisler ...
900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi
YEREL HABERLER 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ...
Vatandaşı 241 bin TL dolandıran sahte savcı yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Vatandaşı 241 bin TL dolandıran sahte savcı yakayı ...
Klimadan çıkan yangın evi küle çeviriyordu
YEREL HABERLER Klimadan çıkan yangın evi küle çeviriyordu
56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı (3)
YEREL HABERLER 56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı (3)
Tavanı tamir etmek isterken balkondan düştü
YEREL HABERLER Tavanı tamir etmek isterken balkondan düştü
İtfaiye eri, alevler içinde yanarak çöken evin altında ölümden döndü
YEREL HABERLER İtfaiye eri, alevler içinde yanarak çöken evin ...
Darıca´da 13 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Darıca´da 13 kaçak göçmen yakalandı
Baskın yapılan evden 13 düzensiz göçmen çıktı Göçmenlerin Türkiye’ye getiren şahıs ve ev sahibi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Baskın yapılan evden 13 düzensiz göçmen ...