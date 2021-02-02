Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ın "çok büyük bir yetenek" olduğunu söyledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Salim Dervişoğlu Caddesi Kullar kavşağında meydana geldi. Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır yönetimindeki 34 HB 0834 plakalı otomobil ile Burak Koçburaner yönetimindeki 41 GB 787 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, Burak Koçburaner'in aracında bulunan Didem K. yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla Didem K., Kocaeli Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Polis, kazadan yaralanmadan kurtulan sürücülerin ifadelerini alarak, soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-02-02 12:24:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.