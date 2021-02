İSU Genel Müdürü: "2021 yılı kuraklık tehlikesi altında" İSU 2020 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı

İrfan Can, Fenerbahçe'de

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda 2020 yılında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, "Kuraklık ile mücadele kapsamında 2021 yılı daha zor bir yıl olacak. O sebeple biz her türlü tedbirleri alacağız. Sahada bir litre su kaybetmemek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi.



İSU Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda korona virüs önlemleri kapsamında düzenlenen ve bir gün süren değerlendirme toplantısına, Genel Müdür Ali Sağlık, yönetim kurulu üyeleri Şükrü Karabalık, İsmail Baran ve Fatih Turan, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri ile birim şef ve sorumluları katıldı.



Kuraklık ile mücadele

2020 yılında yaşadıkları ikinci zorluğun kuraklık olduğunu ifade eden Ali Sağlık, "Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonuçları her geçen gün artarak devam ediyor. Bundan dünyada herkes nasibini aldığı gibi Türkiye’de nasibini alıyor biz de nasibimizi alıyoruz. Ve maalesef, 2020 yılının eylül, ekim, kasım, aralık kuraklık periyotlarına bakıldığı zaman son 90 100 yılın en kurak aylarını geçirdik. İSU, 2004’ten bugüne kadar hep geleceğe dönük perspektifler geliştirerek, geleceğe dönük yaşayabileceğimiz sıkıntıları önceden bertaraf etme adına çeşitli yatırımlar yaptı; halen bu yatırımlara devam ediyoruz. Sapanca Gölü Kullar İçme Suyu Arıtma Tesisi arasındaki iletim hattı olmasaydı Kocaeli, en az 4 5 ay dönüşümlü su ile karşıya kalacaktı" ifadelerini kullandı.



"2021 kuraklık tehlikesi altında"

2021 yılında kuraklıkta tehlike çanlarının devam edeceğini de sözlerine ekleyen Sağlık, "Kuraklık ile mücadele kapsamında 2021 yılı daha zor bir yıl olacak. O sebeple biz her türlü tedbirleri alacağız. Sahada bir litre su kaybetmemek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bütün zorluklara rağmen 2020 yılında kayıp kaçakla çok başarılı bir süreç yaşayarak yüzde 28 seviyesine düşürdük. Geçen yıl ki hedefimiz tuttu. Yuvacık Barajı doluluk oranına bakıldığında 2020 yılı ocak ayı sonu ile 2021 yılı ocak ayı sonuna göre yüzde 50 gerideyiz. Yani geçen yıl Yuvacık barajı yüzde 50 51 seviyelerindeydi, şuan da yüzde 25 26 seviyelerindeyiz. İnşallah Rabbim yağışları verir. Yağışlar olursa zaten problemimiz yok. Ama biz hep yağış olmayacak şekilde tedbirlerimizi alacağız. yerel kaynakları en aktif şekilde kullanmak için çalışmalar yaparak Yuvacık barajı üzerindeki baskıyı azaltacağız. Bizim planlarımız var, nerede ne zaman hareket ederiz belirledik. Maalesef, geçen yıl ilk defa Eylül'ün 23’ünde Sapanca hattından Yuvacık barajına su bastık. Daha önce kasım, aralık aylarında yapıyorduk. 2020 yılında 17,7 milyon metreküp su aldık ve halen 4 pompa ile su alımı devam ediyor. Yağışların durumuna göre Sapanca’dan kışın su basmaya devam edeceğiz" dedi.



"2020 yılı başarılı geçti"

Pandemi ve kuraklığa rağmen 2020 yılında başarılı bir süreç geçirdiklerini de aktaran İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, sözlerine şöyle devam etti:

"Toplumun bizden beklentileri devam ediyor. Bu beklentilerin içindeki en önemli görevimiz, insanlara sağlıklı suyu verip, kirlenmiş suyu arıtıp çevreye zarar vermeden alıcı ortama ulaştırmaktır. Bu hedef doğrultusunda hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 2019 ile 2020 yılını karşılaştırdığımızda abone sayımız yüzde 3 artarak 823.761’den 850.715’e sayısına ulaştı. Kurumda görev yapan memur ve işçi personel sayımız 1686’dan 1680’e düştü. Kuraklığa rağmen 2019 yılında temin edilen su miktarına baktığımızda şehre Yuvacık ve Namazgah barajları ile yerel kaynaklardan 2019 yılında 165,7 milyon m3 su alırken 2020 yılında 172,4 milyon metreküp temin edildi. Buna bağlı olarak tahakkukta da 2019 yılında 113,8 milyon metreküpten yüzde 7 artışla 121,8 milyon metreküpe çıkardık. Kayıp kaçak ile mücadelemiz 2020 yılında da devam etti. 2019 yılında yüzde 30,2 olan kayıp kaçak oranımızı yüzde 28 seviyesine düşürdük. 2021 yılında hedefimiz yüzde 25 seviyelerine indirmek olacaktır. Kocaeli’nde işlettiğimiz 23 adet atıksu arıtma tesisi ile yüzde 100 atıksu arıtma oranı ile hizmet veriyoruz. 2019 yılında 159,6 milyon metreküp atıksu arıtırken pandeminin ve kuraklığın kısmen etkisi ile 2020 yılında 159,1 milyon metreküp atıksu arıtıldı. Buna karşılık arıtılan atıksudan 2019 yılında 89 bin ton arıtma çamuru bertaraf ederken 2020 yılında yüzde 29 artış ile 114,8 bin ton arıtma çamuru bertarafı yapıldı"



"Bütçe oranımız yüzde 102 olarak gerçekleşti"

İSU tarfından işletilen 6 adet HES olduğuna dikkat çeken Sağlık, "3 adet GES ve 2 adet BES tesislerinden enerji üretiyoruz. Bu tesislerden 2019 yılında 11.4 kWh enerji elde ederken 2020 yılında yüzde 33,2 artış göstererek 15,2 kWh enerji elde edildi. Bunun karşılığında 10,25 milyon lira enerji geliri elde edildi. 2020 yılında toplam 126,5 milyon lira elektrik giderimiz oldu. İşlettiğimiz enerji tesislerimizden elde edilen elektrik enerjisi ile yüzde 12,01’i karşılamaktayız. Kurum olarak pandemiye rağmen yatırımlarımızı da sürdürdük. Kurum imkanları ve ihale yolu ile 2020 yılında 264,3 kilometre içme suyu, 122,9 km kanalizasyon, 32,2 kilometre yağmursuyu ve 1,4 kilometre uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştirdik. Bunun karşılığında 258,4 milyon lira yatırım bedeli ödedik. İşlem faaliyetlerimizi de kesintisiz sürdürdük. Kocaeli genelinde 10.656 kilometre içme suyu, 5.855 kilometre kanalizasyon ve 678 kilometre uzunluğunda yağmursuyu olmak üzere toplam 17.189 kilometre uzunluğunda şebeke işletiyoruz. 2020 yılında kurum ekiplerimiz tarafından meydana gelen 29.561 adet içme suyu ve 4.133 adet kanalizasyon arızasına müdahale etti. Ayrıca, yüzey sularının aktığı derelerin düzenli akışlarının sağlanması için de il genelindeki derelerde 337 kilometre uzunluğunda dere temizlikleri yapıldı. Bütçe gerçekleşmelerine baktığımızda ise; 2020 yılında gelir gider bütçe oranımız yüzde 102 olarak gerçekleşti. 2020 yılında gelir bütçemiz yüzde 94 gerçekleşerek 925.823 milyon lira, gider bütçemiz de yüzde 87 gerçekleşerek 910.962 milyon lira oldu" dedi.



