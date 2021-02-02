Başiskele Belediyesinden korona virüse karşı vatandaşlara tavsiyeler

Kocaeli Başiskele Belediyesi’nin Psikolojik Danışmanlık ve Diyetisyen Hizmetleri, çevrimiçi olarak devam ederken salgınla mücadele konusunda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Toplum sağlığını korumak ve ilçede yaşayan vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmeleri için vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti veren Başiskele Belediyesi Sağlık İşleri Hizmetleri ekipleri, korona virüs ile mücadelede kapsamında halka maddi ve manevi desteklerini sürdürüyor. Virüse karşı bağışıklık sisteminin güçlü olması için sağlıklı ve dengeli beslenmenin önemine değinen Başiskele Belediyesi’nin uzman diyetisyeni Betül Karagöz, salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların beslenme alışkanlıklarına dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Virüs ve bakterilere karşı vücutta bağışıklık kalkanı oluşturmak gerektiğini ifade eden Diyetisyen Betül Karagöz, “Sağlıklı bir vücut, karşılaştığı kötü bakterilerle bağışıklık sistemi sayesinde savaşmaktadır. Bu savaşın kaybedildiği durumlarda da hastalık durumu ortaya çıkmaktadır. Kişinin hormon dengesi, ağız sağlığı, bağırsak sağlığı, ağrı durumları, alerjileri, uyku düzeni ve vücudun verdiği tepkiler tedavide önemli rol oynamaktadır. Tedavi sürecinde ise yaşam tarzı ve beslenmede yapılması gereken değişiklikler hastanın hayatına kademeli olarak geçirilmektedir” dedi.

Bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda besin önerilerinde bulunan Betül Karagöz, “Kısık ateşte uzun süre pişirilerek elde edilen kemik ve et suları hasarlı olan bağırsak duvarını iyileştirerek bağışıklık sistemini destekler. Soğan, sarımsak, pırasa, kereviz, balkabağı gibi probiyotik içeren besinler bol bol yenmelidir. Taze sıkılmış sebze suları ve sebze çorbaları, vücutta birikmiş ağır metal ve toksin atıklarını temizler. Düzenli olarak maydanoz, roka, kişniş, yeşil soğan gibi yeşil yapraklı sebzeler tüketilmelidir. Bu sebzeler, zararlı bakterilerin çoğalmasını engeller. Bu zorlu süreçte probiyotik besin destekleri ev yapımı yoğurt ve turşu gibi doğal fermente gıdaların tüketilmelidir. Zeytinyağı, kabuklu yemiş, balık ve tohum yağları soğuk sıkım şeklinde tüketilmesi gerekli” diye konuştu.

Bağışıklık sistemini güçlü tutmanın sadece beslenme ile mümkün olmayacağını ifade eden Betül Karagöz, yeterli ve düzenli uykunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyleyerek açık ve temiz havada düzenli olarak egzersiz yapılması tavsiyesinde bulundu. Tüm tavsiyelerin sağlıklı bireyler için geçerli olduğunu söyleyen Karagöz, herhangi bir hastalığı olan vatandaşların diyetisyenlerine danışarak kişiye özel hazırlanan beslenme programlarına uymaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.