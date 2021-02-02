Uyuşturucu ve silah ile yakalanan 3 şahıs serbest bırakıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kısıtlama saatlerinde sokakta bekçilerin kovalamacı sonucu yakalanan ve üzerlerinden uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirilen 3 şahıs serbest bırakıldı.
Olay, gece saatlerinde Gölcük Halıdere Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı gece saatlerinde denetim gerçekleştiren bekçiler, sokakta gezen 3 şahsı durdurmak istedi. Bekçilerin ihtarı sonucu kaçmaya başlayan 3 kişi, kovalamaca sonucu yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerince yapılan üst aramasında Ü.P. isimli şahsın üzerinden 46.80 gr sentetik uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 5 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Ü.P., M.K. ve S.T., adlı şahıslar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.