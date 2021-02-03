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Hamsi avlama yasağı esnetildi, tekneler tonlarca balıkla döndü

DHA

Hamsi avlama yasağı esnetildi, tekneler tonlarca balıkla döndü


Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde, balıkçı tekneleri, hamsi avlama yasağının İstanbul´un doğusu ve Kocaeli sınırları ile esnetilmesinin ardından açıldıkları Karadeniz´den tonlarca hamsi ile döndü. 2 tekne ile 500 kasa hamsi yakalanırken, balıkçılar fiyatların düşeceğini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün belirlediği kriterler doğrultusunda avlanan hamsilerin boyutunun belirlenen sınırın altında olması nedeniyle avlanması yasaklanmıştı. Hamsi türünün korunması amacıyla alınan kararda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından esnemeye gidildi. Bugün yapılan, 'Hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin avcılığa açılmıştır' duyurusunun ardından, hazır şekilde yasağın sona ermesini bekleyen Kocaeli´nin Kandıra ilçesindeki balıkçı tekneleri Karadeniz´e açıldı. Saat 22.00 sıralarında Kefken Limanı´na dönmeye başlayan tekneler, tonlarca hamsi getirdi. Kefken Limanı´na ilk dönenlerden olan 'Senatör' ve 'Yakamoz' Starı teknelerinin avladığı 500 kasa hamsi, başta İstanbul Balık Hali olmak üzere piyasaya sürülmek üzere araçlara yüklenerek gönderildi.
'YASAK KALKAR KALKMAZ HERKES DENİZE ÇIKTI'
Av yasağındaki esnemenin duyurulmasının ardından hemen denize açıldıklarını söyleyen Yakamoz Starı teknesinin kaptanı Murat Ayan, "Bir an önce yasağın kalkmasını bekliyorduk. Yasak kalkar kalkmaz herkes denize çıktı. Şükürler olsun ki, bereket, Allah yardım etti ve bir şeyler aldık. Diğer tekneler de şu an avlanıyor. Yine hepsi balıkla gelecektir." dedi.
Şile ile Kefken arasında avlandıklarını belirten Murat Ayan, "Biz orta su avcısıyız. 2 tekneyle avcılık yapıyoruz. Bizim sularımızda 2 gemi ile orta su avcılığı serbest. 2 gemide, toplam 16 kişiyiz. Şile-Kefken arasında avlandık. Zaten açıklanan kararda da, Sakarya il sınırından, İğneada´ya kadar bir serbestlik var. Biz de Şile ile Kefken arasında avcılık yaptık. 500 kasa balık yakaladık. İstanbul Balık Hali´ne gidecek. Fiyatlar kesinlikle düşecektir. Kaliteli balık yakaladık. Bu balık halkla buluşacak. Son 1 haftadır balıklar zaten çok pahalı ve yasaktan dolayı birçok kimse tepki göstererek hamsi balığı yemiyordu. Yasağın bitmesinden sonra halk hamsi balığı yiyecektir." diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kandira Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU
2021-02-03 00:08:55

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