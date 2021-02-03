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Halk oyunları eğitmeni, pandemide oto yıkamacı dükkanı açtı ama mesleğinden kopmadı

DHA

Halk oyunları eğitmeni, pandemide oto yıkamacı dükkanı açtı ama mesleğinden kopmadı


Ergün AYAZNabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde halk oyunları antrenörlüğü yapan Serhat Güneş (36), pandemi sürecinde kurslar kapanınca oto yıkama dükkanı açtı, ancak aşık olduğu mesleğinden de kopmadı. Serhat Güneş ile 2 öğrencisi, araçları kuruladığı ve sildiği bezleri halay mendili yaparak oyun oynayıp bir yandan da araç yıkıyor.
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kocaeli İl Temsilcisi olan, 15 yıldır halk oyunları antrenörlüğü yapan Serhat Güneş, pandemi sürecinde kurslar kapanınca oto yıkama dükkanı açtı. Üniversiteye hazırlanan 2 öğrencisine de ekonomik destek sağlamak amacıyla yanına alan Serhat Güneş, araçları yıkarken bir taraftan da müzik eşliğinde halk oyunları oynuyor. Serhat Güneş araçları kuruladığı ve sildiği bezleri mendil gibi kullanarak hem çalışıyor hem de oynayarak eğleniyor.
`ARABAYI SİLDİĞİMİZ BEZİ HALAY MENDİLİ YAPTIK´
Pandemi sürecinde oto yıkama dükkanı açtığını söyleyen Serhat Güneş, "Yaklaşık 15 yıldır halk oyunları antrenörlüğü yapıyorum. 12 yıl özel eğitim kurumlarında ve özel okullarda eğitmenlik, 3 yıldır da Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak çalıştım. Malum bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde okulların ve halk oyunları kurslarının kapanmasından dolayı biz de uzun süre işsiz kaldık. Kendi imkanlarımızla oto yıkama dükkanı açtım. Öğrencilerimizle burada çalışıyoruz. Eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Bir yandan hizmetimizi veriyoruz, arabaları kuruladığımız bezi yeri geldiğinde halay çekerken mendil olarak kullanıyoruz. Aracın lastiğini sildiğimiz süpürge saplarını daha çok doğu bölgesinde Diyarbakır bölgelerinde kullanılan sopalı oyunlarımız var, bir yandan o yöreleri canlandırıyoruz bir yandan da araçları temizleyerek bu süreci geçirmeye çalışıyoruz" dedi.
MESLEĞİNDEN KOPMUYOR 
Mesleğine aşık olduğunu ifade eden Serhat Güneş, "Biz mesleğimize aşığız, okullardan mezun olan üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz yanımızda çalışıyor. Onlarla da müziklerimizi açıp mesleğimizden kültürümüzden kopmamak için bir yandan oynuyor bir yandan da araçlarımızı yıkıyoruz. Tanıyan eş dostlarımız, arkadaşlarımız bu durumdan memnun ve gelip eşlik ediyorlar. Hiç tanımayan yoldan geçen vatandaşların dikkatlerini çekiyoruz ve bazıları araçlarını yıkatmaya geliyor" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Nabi YAZICI
2021-02-03 09:20:07

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