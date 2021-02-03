Gölcükspor’dan PFDK kararına tepki Gölcükspor’a oyuncu listesine uygunsuz oyuncu yazmaktan hükmen mağlubiyet cezası

3. Lig ekiplerinden Gölcükspor’a berabere biten Çarşambaspor maçında esameye A takım listesinde olmayan futbolcu yazdığı gerekçesiyle hükmen mağlubiyet cezası verildi. Kulüp konuyu tahkime taşıyacak.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Çarşambaspor’a konuk olan Gölcükspor 00 berabere kalarak deplasmandan bir puanla Kocaeli’ye döndü. Ancak Çarşambaspor'un müsabaka isim listesinde A takım oyuncusu olmadığı belirtilen oyuncu bulunduğu iddiasıyla, Gölcükspor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Gölcükspor’a hükmen mağlubiyet cezası verilirken, kulüpten 'emsali görülmemiş, şaşırtıcı bir karar' yorumu geldi.

Gölcükspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamayla PFDK’nın aldığı karara tepki gösterildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“28 Ocak 2021 tarihinde deplasmanda Çarşambaspor ile oynamış olduğumuz ve 00 beraberlikle sonuçlanan müsabakanın ardından kulübümüz TFF Hukuk Müşavirliği’nde PFDK’ye sevk edilmiş ve ilgili sevk sonucunda 22/d maddesi ihlali gerekçe gösterilerek kulübümüze haksız bir şekilde bu zamana dek daha evvel emsali görülmemiş hükmen mağlubiyet cezası verilmiştir. TFF tarafından verilen lisans ve yine TFF sistemince oluşturulan müsabaka isim listesi maç günü TFF temsilcisine sunulmuş olup o ana dek ne TFF sistemi ne de temsilci tarafından tarafımıza maç anına dek herhangi bir uyarı yapılmamışken disiplin talimatında dahi net karşılığı olmayan bu karara hüküm vermesi talihsizliktir, şaşırtıcıdır. Bu haksız ve anlamsız karar süreci ile ilgili kulüp avukatlarımızca gerekli itiraz hakkının kullanılacağı ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edilerek kararın bozulması adına Tahkim Kurulu’na müracaat edilerek verilen bu haksız cezanın düzelmesi adına hukuk zemininde her türlü hakkımızı arayacağımızın spor camiası ve kamuoyunca bilinmesini isteriz. Şimdi her zamankinden daha da yüksek sesle ‘Şimdi Kenetlenme Zamanı” sloganı altında kenetlenme vakti olduğu düşüncesiyle tüm Gölcük halkının ve Gölcük camiasına gönül vermiş herkesi takımımıza destek olmaya davet ediyoruz. Bu zor süreçte takımımıza destek olarak hakkımız olan ve alın terimizin karşılığı puanımızın geri alınacağına olan inancımız tamdır. Hiçbir zorluk bizi bu yolumuzdan döndüremeyecektir."

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