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İnternetten satılmaya çalışılan ev alıcı ile bina sahiplerini birbirine düşürdü Satışı yapılan evin tapu anlaşmazlığı kavga ile başlayarak mahkemeye taşındı Evi alan ‘Mağdurum’ dedi bina sahipleri ise ‘Para koparmaya çalışıyor’ dedi

İHA

İnternetten satılmaya çalışılan ev alıcı ile bina sahiplerini birbirine düşürdü Satışı yapılan evin tapu anlaşmazlığı kavga ile başlayarak mahkemeye taşındı Evi alan ‘Mağdurum’ dedi bina sahipleri ise ‘Para koparmaya çalışıyor’ dedi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde imar affından daireye çevrilerek internetten satışa çıkarılan daire, satın alan aile ile bina sahipleri arasındaki anlaşmazlık kavgaya dönüştü. Tapusunu alamadığını için mağdur olduğunu iddia eden aile ile sözlerini yerine getirmedikleri için tapu vermediklerini söyleyen bina sahipleri, mahkemelik oldu.
Olay Gölcük ilçesi İpekyolu Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İpekyolu Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın sahipleri, binanın zemin katında bulunan ve iş yeri olarak görünen ortak kullanım alanını imar affından daireye çevirerek internetten satışa çıkardı. İlanı gören Ahmet Kural ise bina sahipleri ile görüşerek evi almak için 68 bin TL’ye anlaşarak paranın bir kısmını peşin verdikten sonra tapuyı almak için kağıt üzerinde yazılı anlaşma yaptı. Bir miktar masraf ettikten sonra 2 çocuğu ve eşiyle içine yerleşen Kural, evin tapusunu alamadığı bina sahipleriyle sorun yaşamaya başladı. Tapu alamadığı için evine elektrik su bağlatamadığını ve mağdur olduğunu iddia eden Kural ile yapılan anlaşmaya uymadığı için tapuyu vermek istemeyen bina sahipleri arasında kavgaya dönüşen anlaşmazlık daha sonra mahkemelik oldu.

İki taraf birbirini suçladı
Evi oturulabilir hale getirmek için yaptığı masraflarla birlikte 265 bin TL’lik zararı olduğunu iddia eden Ahmet Kural, parasını alarak evden ayrılmak istediğini ancak bina sahiplerinin kabul etmediğini söyledi. Kural, evin ve binanın eksiklikleri nedeniyle evini kanalizasyon sularının bastığını, anlaşmazlık nedeniyle çözümsüz kalan sorunların kendilerini sağlıksız koşullarda yaşamak zorunda bıraktığını iddia etti. Anlaşmazlık sonrası gelen bilirkişi tarafından Kural’ın 78 bin 500 TL masraf yaptığının belirlendiğini söyleyen bina sahibi Havva Kocabay ise Kural’ın kendini mağdur göstererek para koparmaya çalıştığını söyledi. Asıl mağdurun kendileri olduğunu söyleyen Kocabay, devam eden mahkeme sürecinin kendi lehlerine sonuçlanacağına inandıklarını ifade etti.

“Şikayette bulundum ve sonrasında da husumet başlattılar”
İnternetten gördüğü satılık ilanı ile evi almak için satıcı şahıslarla anlaştığını söyleyen Ahmet Kural, “Anlaşmamıza göre satış yapılacaktı sonra imar affından meskene dönecekti. Ödemelerin bir kısmını elden yaptım. Diğer kalan kısmını ise havale olarak yaptım ve tapu çıkıp bana teslim edilecekti. İmar affını yaptım, meskene çevirdim, içini donattım, oturulacak hale getirdim ve oturdum. Doğal gaz, su ve elektrik açtıramadım evrak vermediler. Sürekli arıyoruz kendilerini nerede bu evrak diye evrakı bankadan bekliyoruz dediler. Daha sonra bankaya gittim bankada kağıtların hazır olduğunu gördüm bilerek almıyorlar, tapuya başvuru var mı diye sordum tapuya da başvuru yapmamışlar, daha sonra savcılığa şikayette bulundum ve sonrasında da husumet başlattılar. Her gün karakol ve adliyelerde gezmek zorunda kaldık” dedi.

“Tapumu da alamadım paramı da iade etmiyorlar”
Eve yaptığı masrafa rağmen tapusunu alamadığını ve mağdur olduğunu iddia eden Kural, “Daha önce bodrum olarak kullanılan yeri aldım içini dışını yaptırdım, kullanılacak hale getirdim. Bilirkişinin tespitine göre 65 bin TL masraf çıktı ama 100 bin TL’ye yakın masrafım var. Kredi çektirdiler kredi masraflarım oldu. Evi almak için 65 bin TL nakit para verdim toplamda masraflarım 200 bin TL’ye yaklaştı. Tapumu da alamadım paramı da iade etmiyorlar. Zaten ‘vermeyecektik’ dediler husumette buradan başladı. Savcılık şikayetlerinden sonra ailemi rahatsız etmeye başladılar. En son binanın içinde darp edildik hepsini kayda aldım” diye konuştu.

“Başımıza böyle bir şey geleceğini bilemedik”
Komşuları ile yaşadıkları gerginlik yüzünden tedirgin yaşadıklarını iddia eden Ahmet Kural’ın eşi Tuğba Kural ise, “Eşim evden çıktıktan sonra hakaret ediyorlar, rahatsız ediyorlar. 15 yaşında ki oğlum beni evde yalnız bırakmaya korkuyor, sürekli bu durumdayız tedirginiz. Kendi evimiz olsun çocuklarımızı burada büyütelim diye o hayallerle geldik ama başımıza böyle bir şey geleceğini bilemedik” şeklinde konuştu.

“5 tane kömürlük yapacaktı, çevre düzenlemesini yapacaktı”
Mağdur olduklarını iddia eden Kural ailesinin iddialarını reddeden bina sahibi Havva Kocabay da, “Burası bodrum değildi dubleks iş yeri tapusu vardı. İmar affı çıktığında burada dükkan gitmez meskene çevirelim diye karar verdik. Başvuruya Ahmet Kural damadım Hasan Kocabay ile birlikle gitti. Kendisini acındırdı, ‘Annem beni evden kovdu işte zor durumdayım. Allah rızası için sizin burasıda boş duruyor verin bana’ dedi. Biz de para karşılığında verdik ama piyasa fiyatının yarısına. 60 bin TL’ye anlaştık. Dışarıya 5 tane kömürlük yapacaktı, çevre düzenlemesini yapacaktı ve rögar gider sıkıntıları vardı bunları yapacaktı. Ama yapmadı” ifadelerini kullandı.

“Ben mi dolandırıcıyım o mu dolandırıcı”
Verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle anlaşmazlık çıktığını söyleyen Kocabay sözlerini şöyle sürdürdü: “Binamıza henüz iskan alınmamıştı hepimiz 10 biner TL masraf yaptık. Bana kasnak bir ev verdiler dedi halbuki evin boyasına kadar her şeyi yapılıydı. Mutfak dolabı, petekleri ve iç kapıları 4 tane kapı taktı başka bir şey yok. Buna rağmen 15 gün sonra buraya 45 arkadaşını getirdi kapımızın önüne ramazan günü kavga çıkarttı. ‘Ben bu evden 165 bin TL almadan gitmeyeceğim. Sonra arkadaşlarıyla toplandılar, ‘Onlarda para tapu var. Ben onlardan 260 bin TL almadan çıkmıyorum’ dedi. Şimdi soruyorum ben mi dolandırıcıyım o mu dolandırıcı. Mahkemeden geldiler bilirkişi heyeti, 18 bin 500 TL masraf çıkardı 60 bin TL de peşin verdi 78 bin 500 TL yapar.”

“Adamın gayesi bizden para kopartmak”
“Biz 2 seneye yakındır bu mevzuyla uğraşıyoruz ama mahkeme sona geldi. Allah’ın izniyle biz kazanacağız. İkinci kavgada kendisi 2 arkadaşını şahit olarak getirdi. Bizi de eşimle birlikte evine çağırdı. Gittik ve o iki arkadaşı 256 bin TL istediğini duyunca bunun niyetini anladı ve şu anda bizim tarafımıza geçti şahit olarak. En başta anlayamadım ama beyefendi bizden 256 bin TL koparmak için 2 senedir uğraştırıyor. Şartelleri kapatıp, biz kapatmışız gibi polis çağırıyorlar. Sürekli yalan iddialar, ‘Bana saldırıyorlar, 3. kattan başıma bomba attılar’ diyor. Sonra taramalı tüfek oldu. Kısacası adamın gayesi bizden para kopartmak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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