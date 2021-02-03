Park halindeki araçlara tekme ile zarar veren saldırgan yakalandı Gözaltına alınan şahsın çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi

Kocaeli’nin İzmit ilçesine park halindeki otomobillere, yumruk ve tekme darbeleri zarar veren şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay önceki gece saatlerinde İzmit ilçesi Kozluk, Turgut, Gültepe, Serdar mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 mahallede sabah uyanan vatandaşlar, park halindeki otomobillerinin cam ve aynalarının kırılmış olduğunu görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 6 araçta hasar oluşturan şahsı yakalamak için inceleme başlattı. Araçlara zarar veren şahsın bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerini inceleyen ekipler, A.A. olduğunu tespit etti.

Tespit sonrasında harekete geçen ekipler, A.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Turgut Mahallesi Abidin Aral Sokak üzerinde park halindeki araçlara tekme atarak dikiz aynasını kırdığı belirlenen A.A., polis merkezine götürüldü. Uyuşturucu madde kullanımı ve hayvan hırsızlığı suçlarından 6 adet suç kaydı bulunduğu tespit edilen A.A., emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

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