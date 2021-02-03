Donanma davasında sanıkların yargılanmasına devam ediliyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin görüldüğü ve 19 kişinin yargılandığı davada, eksik belgelerin tamamlanması için ertelendi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin açılan dava Kocaeli'de devam ediyor. Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs, "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan 13 firari 19 sanığın yargılanmalarına devam edildi. Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında sanık Nurdoğan Balkaya, İsmail Kara, Mustafa Özdemir, Serdar Uysal, Metin Delebe ve sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, dijital materyallerle ilgili inceleme akıbetinin mahkemeye sunulmasına, firari sanıkların yakalanması talebiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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