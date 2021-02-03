Yasak kalkınca hamsi tezgahlardaki yerini aldı Kocaeli’de hamsi bereketi

Kocaeli sınırları içerisinde hamsi av yasağının kaldırılmasının ardından, balık pazarında bolluk yaşanıyor. Kilosu 3540 TL’den alıcı bulan hamsi, tezgahlardaki yerini aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık 1 aydır hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan, yeniden avcılığa açıldı. Kısmi av yasağının sona ermesinin ardından ilk hamsiler Kocaeli’ndeki balık pazarına geldi. Tezgahlarda bolluk yaşanırken, talep de fazla oldu. Uzun süredir taze hamsi yiyemeyen vatandaşlar, yasağın kalktığını duyunca balık pazarının yolunu tuttu. Fiyatta artış yaşayan hamsi, kilosu 3540 TL’ye alıcı buluyor.

Balıkçılık yapan Mehmet Balcı, Sakarya sınırına kadar hamsi yasağının kaldırıldığını belirterek, “Yasağın olduğu günlerde hamsinin kimse yüzüne bile bakmadı. Ama maşallah bugün herkes geliyor. Dün akşam haberlerde yasağın kalktığını öğrenenler balık pazarına geldi. Sakarya sınırına kadar yasaklar kalkınca taze taze hamsiler geliyor. Bugün hareket var” dedi.

Avlanma yasağının olduğu günlerde, hamsiye rağbetin azaldığına dikkat çeken Balcı, “Hamsi kalmamıştı. Başka balıklara yöneldiler. Şimdi herkes bol bol hamsi yiyebilir. Bugün biraz fiyatlar yüksek ama yarına kadar düşmüş olur. Şu an Karadeniz hamsisi 35 TL’den satılıyor. Yaklaşık 89 santimetre civarında” şeklinde konuştu.

Balıkların genelinde fiyatların zaman zaman yükselişe geçtiğine değinen Balcı, “Genelde bu sene fiyatlar biraz yüksek. Pandemi döneminde de balığa talep oldu. Fiyatlar da yükseldi. İnsanlar salgın döneminde olduğumuz şu günlerde hangi balığı bulduysalar yediler. Yazın bile çok güzel balık sattık. Hamsiyi fazla satamasak bile öbür balık türlerini çok sattık” diye konuştu.

Balık pazarına hamsi almak için gelen Ateş Batu ise şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda avlanan hamsiler çok ufak. Hamsi büyümüyor, büyümediği için de eski lezzetini maalesef alamıyoruz. Önceden ızgara yaptığımızda lezzeti çok farklıydı ama şuan eski tadı yok. Hamsiyi alıyoruz ama adet yerini bulsun diye alıyoruz. Eskiden de 5 TL’ye aldığımız günler olurdu şu an fiyatlar çok yüksek”

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