2. Lig: Kocaelispor: 0 - Manisa FK: 2

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– Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, sahasında oynadığı 21. hafta maçında lider Manisa FK’ya 20 mağlup oldu.



Stat: Kocaeli Stadı

Hakemler: Alper Akarsu xx, Tolga Dede xx, Salih Burak Demirel xx

Kocaelispor: Bayram Olgun xx, Keman Can Aydemir x, Musa Nizam x, Batuhan Er xx (Ramazan Çevik dk. 71 x), Murat Cem Akpınar x (Yiğitali Bayrak dk. 46 x), Semih Karadeniz x, Yılmaz Özeren x (Furkan Gedik dk. 57 xx), Gökhan Meral x, Mesut Özdemir x, Mustafa Tahir Babaoğlu x (Benhur Keser dk. 46 xx), Burak Süleyman xx (Bahattin Köse dk. 46 xx)

Manisa FK: Ömer Kahveci xxx, Sertaç Çam xxx, Ahmet Kesim xxx, Abdurrahman Emir Alagöz xx (Ferhat Yazgan dk. 81 ?), Nizamettin Çalışkan xx (Mehmet Güven dk. 84 ?), Hakan Barış xx, Recep Burak Yılmaz xxx, Zahit Fındık xx (Volkan Okumak dk. 81 ?), Mehmet Yılmaz xxx, Erhan Kara xx (Çağrı Giritlioğlu dk. 38 xx), Okan Eken xxx (Kemal Rüzgar dk. 84 xx)

Goller: Okan Eken (dk. 45+1), Sertaç Çam (dk. 67) (Manisa FK)

Sarı Kartlar: Musa Nizam, Batuhan Er, Yılmaz Özeren, Kemal Can Aydemir, Mesut Özdemir (Kocaelispor)

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