Kocaeli'nde geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Haluk TURGUT-Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Gebze Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipleri yangını söndürme çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUTMesut IŞIK

2021-02-03 17:19:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.