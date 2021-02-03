Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının depolama alanında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

Yangın, Gebze ilçesindeki bir geri dönüşüm firmasına ait depolama alanında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.

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