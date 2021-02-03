Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı (2)

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PATLAMALAR DEVAM EDİYOR

Gebze'de ilçesi Pelitli Mahallesi 4418 Sokak üzerindeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında söndürme çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 3 saattir devam eden yangında, ısınan geri dönüşüm malzemelerinin ufak çaplı patlamalar oluşturması itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Yanan fabrikaya getirilen bir iş makinesiyle, alevlerin içerisinde kalan geri dönmüşüm malzemeleri fabrika binasının dışına çıkarılıyor. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU-Haluk TURGUT

2021-02-03 20:37:48



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