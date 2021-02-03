Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, motoru alev alan halk otobüsü, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüs, kullanılmaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Hereke mevkiinde meydana geldi. İzmitGebze arasında yolcu taşıyan halk otobüsü, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü yolun kenarına çekerek müdahalede bulundu. Bu sırada otobüs sürücüsü ve yolcular itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Araçta bulunun 3 yolcu ise başka bir otobüse bindirilerek gönderildi. Otobüs kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Nabi YAZICI

2021-02-03 22:56:56



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