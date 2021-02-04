İzmit Belediyespor’un basketbolcusu Egle’nin ikinci testi de pozitif çıktı

EuroLeague Woman Grup maçlarında ülkemizi temsil eden İzmit Belediyespor’da İspanya dönüş uçuşu hazırlıkları sırasında yapılan rutin Covid19 testinde Egle Siksnuite’de koronaya rastlanmıştı. Sporcunun bugün yapılan ikinci testi de pozitif çıktı.
Takımla birlikte dönemeyen ve Beşiktaş maçı kadrosunda yer alamayan Siksnuite İspanya’da otelde karantina altına alınmıştı. Egle’nin bugün (Çarşamba) karantinasının bitmesi ve İspanya’dan dönmesi bekleniyordu. Ancak başarılı sporcunun Covid19 testi yine pozitif çıktı. Egle bir hafta daha İspanya’da karantinada kalacak. Bir sonraki testinin negatif çıkması halinde dönüş yapabilecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.