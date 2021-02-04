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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Döviz bürosunu soymaya çalışan şüpheli Yalova´da yakalandı

DHA

Döviz bürosunu soymaya çalışan şüpheli Yalova´da yakalandı


Alişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Karamürsel ilçesinde bir hafta önce girdiği döviz bürosunu soymak isterken, iş yeri sahibi Nuray Yıldız´ın altın çekme makinesiyle kovalayarak dükkanından kaçırdığı şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Yalova´da yakalanarak, gözaltına alındı.
Olay 17 Ocak günü Karamürsel Cumhuriyet Caddesi´nde meydana geldi. Montunun şapkasını başına geçirip yüzünü de atkıyla örten kişi, bir döviz bürosuna girdi. İş yeri sahibi Nuray Yıldız´a tabancayı uzatan şüpheli "Paraları poşete koy" dedi. Şüphelinin tehdidine aldırış etmeyen Nuray Yıldız, çığlık atıp, altın çekme makinesiyle soyguncuya vurmaya çalıştı. Paniğe kapılan soyguncu, koşarak döviz bürosundan kaçtı.
Soygun girişiminin ardından kayıplara karışan şüpheli için polis ekipleri araştırma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli kişinin E.O. olduğunu belirledi. E.O.´nun Yalova´da olduğu bilgisine ulaşan polisin düzenlediği operasyonla soygun girişiminde bulunan E.O. ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen M.O. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet mermi ele geçirildi.
Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan iki şüphelinden E.O., tutuklanırken M.O., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Alişan KOYUNCU
2021-02-04 00:36:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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