'Sepaş Cebinde' mobil uygulaması devrede

Sepaş Enerji tarafından hayata geçirilen "Sepaş Cebinde" mobil uygulaması, elektrik kullanıcılarına kolay, güvenilir ve hızlı çözümler sunacak.



Türkiye genelinde 4 milyon kişiye elektrik hizmeti sağlayan Sepaş Enerji, abonelerin dijital kullanımı için akıllı telefonlara ve tabletlere kolaylıkla indirilebilen "Sepaş Cebinde" uygulamasını elektrik kullanıcılarıyla buluşturdu. Pazarlama, Müşteri Yönetimi ve Kurumsal İletişim Müdürü Gizem Sezer Altınok, uygulama ile marka ve tüketicilerin dijitalleşmesine katkı sağlayacaklarını söyleyerek, "Online işlemlerimizin kullanım oranında 2020 sonunda yüzde 98’lik yükseliş göze çarpıyor. Bu değişim trendi sürerken, bizler de mobil uygulamamızı abonelerimizin kullanımına sunuyoruz" dedi.



Pek çok işlem yapılabilecek

Sepaş Cebinde’yi indiren kullanıcılar, abonelik numaralarıyla eşleşen kullanıcı hesapları sayesinde pek çok işlemi evden çıkmaya gerek kalmadan yapabilecek. Sepaş Cebinde ile fatura ödeme, borç sorgulama, enerji tüketim takibi ve bilgi güncelleme gibi işlemler hızlı ve güvenli biçimde gerçekleştirilebilecek. Ayrıca tasarruf önerileri, kesinti bildirimi ve uygulamaya özel fırsatlar hakkında tüm bilgilendirmelere de Sepaş Cebinde üzerinden ulaşılabilecek.



Sepaş Cebinde'yi indirenlere özel kampanya

Sepaş Cebinde uygulamasını telefonuna indirenler, yıl boyu sürecek çekilişlerle hediyeleri kazanma şansı yakalayacak. Kampanya kapsamında, her çekiliş döneminde 1 adet iPhone 11 Pro ve 5 adet Apple Watch 5, noter huzurunda gerçekleşecek çekilişle katılımcılara hediye edilecek. En az 1 adet elektrik faturasını son ödeme tarihi geçmeden uygulama üzerinden ödeyen ve fatura borcu bulunmayan bireysel ve gerçek kişi adına şahıs şirketi aboneliği bulunan kişiler, kampanya dönemi süresince gerçekleşecek toplam 4 çekilişe katılabilecek. Ayrıca koşullar sağlanarak ödenen her fatura için de çekilişe katılma hakkı bulunacak. Çekiliş dönemleri ise Sepaş Enerji’nin sosyal medya hesapları ve web sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulacak.

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