Tarihi Akçakoca Camii’ne portatif çadır

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İzmit’in en eski camii olan Akçakoca Camii’ne büyükşehir belediyesi tarafından yağmurlu ve güneşli havalarda kullanılmak üzere portatif çadır verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Akçakoca Camii’ne (Dere Camii) portatif çadır desteği verdi. İzmit Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin’in talebi üzerine iletilen çadırlar yağmurlu ve güneşli havalarda kullanılacak. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından teslim edilen 4 adet çadır Camii’nin tarihi dokusuna uygun olarak hazırlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.