Korona virüs hastasını ziyarete gittiler, 30 kişinin testi pozitif çıktı 30 kişinin karantinaya alındığı olayla ilgili il sağlık müdüründen açıklama İl Sağlık Müdürü Pehlevan: Küçücük bir ihmal bir sürü ailenin sıkıntı yaşamasına neden olabiliyor”

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan bir hastaya geçmiş olsun ziyaretine giden vatandaşların da virüse yakalandığı olayla ilgili açıklama yapan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Yüksel Pehlevan, bu tarz küçük bir ihmalin daha büyük sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Gölcük ilçesine bağlı Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde 90 yaşındaki H.E. bir rahatsızlığı sonucu gittiği hastanede korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından evinde tedavisini sürdüren H.E.’nin aynı mahallede yakın evlerde yaşadığı 30’a yakın akrabasında da korona virüs testi pozitif çıktı.



“İyi niyetle yapılmış bir şey ama çok kötü sonuçlar doğurabilir”

Bu durumla ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Yüksel Pehlevan, ”Bir hastamızı ziyarete gidiyor akrabaları ve akrabalardan bir çoğunda şu anda korona virüs tespit edildi. Tabii biz bu akrabaların temaslı olduğu kişileri de gözlem altında tutuyoruz. Evlerde izolasyonda tutuyoruz. Belirli periyotlarda zaten tetkikleri, tahlilleri yapılacak. Bu kötü bir örnek oldu tabii ki ama olayın farkındalığı açışından da çok bariz bir örnek. Çok iyi niyetle yapılmış bir şey ama çok kötü sonuçlar doğurabilir. İnşallah hiç kimsenin başına ağır bir olay gelmeden hepsi bu hastalığı atlatacaktır, buna inanıyorum. Biz gereken desteği vereceğiz. Ama bu çok önemli ve çok bariz bir örnek. Küçücük bir ihmal bir sürü ailenin sıkıntı yaşamasına neden olabiliyor. Kesin bir sayı belli değil ama bir gruplaşma var. Ziyaretten sonra o aile çevresinde ciddi anlamda bir pozitif hasta sayısı mevcut” dedi.



“Önlemleri en üst düzeyde almamız lazım”

Bu süre içerisinde yüz yüze ziyaretlerin kesinlikle yapılmaması gerektiğini vurgulayan Pehlevan, “Bu çok önemli bir konu. Özellikle taziye, hasta ziyareti büyün ailenin, akrabaların, dostları hasta olmasına yol açar. Bunun için kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için taziyelerimizi değişik iletişim kanallarıyla yapabiliriz. Yüz yüze görüşmekten mutlaka uzak durmamız lazım. Çünkü taziyede mesela bir acımız var, daha büyük acılara, başka sevdiklerimizi kaybetmemize de yol açabilir. Onun için önlemleri en üst düzeyde almamız lazım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz lazım. kesinlikle toplu yerlerden ve kapalı ortamlardan uzak durmamız lazım. yüz yüze görüşmelerden bu süre zarfında uzak durmamız lazım. Bakanlığın belirlediği sıraya göre randevu alarak mutlaka aşılarımızı yaptırmamız lazım” diye konuştu.

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