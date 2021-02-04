3.Lig: Gölcükspor:0 - Somaspor:0

Misli.com 3.Lig 3.Grup 19. hafta karşılaşmasında Gölcükspor evinde ağırladığı lider Somaspor ile 00 berabere kaldı.
Stat: Gölcük ilçe Stadı
Hakemler: Nabi İzci x, Recep İlker Kor xx, Ulaş Çelik x
Gölcükspor: Gökhan Yenigün xxx, Veli Ortakçı xxx, Furkan Özyapı x, Barış Şen xxx (Mustafa Serkan Koparan dk. 68 xx), Ali Mert Işık xxx, Furkan Yiğit xx (Ferhat Aras dk. 60 xx), Yunus Özdemir xx, Selçuk Çalışır xxx, Bilal Yener Arıca xx (Miran Avcı dk. 77 xx), Emirhan Atilla xx (Coşkun Güner dk. 77 xx), Berkan Durdu xxx
Teknik Direktör: Adil Kuru
Somaspor: Muharrem Tunay Meral xx, Melih Şencan xx, Oğuzhan Yıldırım xx, Uğur Can xxx (Abdullah Kasap dk. 90 ?), Muhammed Öztürk xx, Onur Ulaş xx, Hakan Çakır xxx, Enes Bayır xx (Kadir Karış dk. 90 ?), Özcan Aydın xxx (Mustafa Şengül dk. 90 ?), Ali Akkuş xx (Erman Herman Vardar dk. 79 ?), Umut Koray Öz xx (Eren Yeşil dk. 79 ?)
Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür
Kırmızı Kart: Furkan Özyapı (dk.45) (Gölcükspor)
Sarı Kartlar: Berkan Durdu, Yunus Özdemir (Gölcükspor), Melih Şencan, Onur Ulaş, Uğur Can, Abdulkadir Çelik (Somaspor)
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