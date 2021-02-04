8 yıldır kayıp olan tesisatçıyı öldürerek uçurumdan atan şahıs tutuklandı

Kocaeli’de 8 yıl önce kaybolan tesisatçıyı, alacak verecek meselesi sebebinden çıkan tartışmada öldürerek cesedini uçurumdan attığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de tesisatçılık işi ile uğraşan 38 yaşındaki Akif Demir, 6 Ağustos 2013 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Demir’in kızı, babasının kaybolmasının ardından polis merkezine giderek durumu anlattı. O tarihte polis ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, Demir’e ait herhangi bir ize rastlanamadı. 8 yılın ardından dosya yeniden açan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıp Akif Demir’in son olarak C.M. (29) ve H.Ö. (39) isimli şahıslarla arasında alacak verecek meselesi olduğu ortaya çıktı.



Cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi

Ekipler, Akif Demir’i öldürmüş olabilecekleri değerlendirilen C.M. ve H.Ö.’yü gözaltına aldı. C.M. ve H.Ö., emniyetteki sorgularında Akif Demir ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu ve bu sepele Demir’i kaybolduğu tarihte öldürdüklerini itiraf etti. Şahısların ifadelerinde, Demir’i kendisi ile konuşacaklarını söyleyerek evinden aldıktan sonra, araçla Karamürsel ilçesi Kızderbent Aktoprak mevkiine götürdüklerini ve burada H.Ö.’nün silahla Demir’i öldürdükten sonra uçurumdan attıklarını söyledikleri öğrenildi. Şahısların cinayeti işledikleri tabanca ise H.Ö.’nün evinde yapılan aramalarda ele geçirildi.



Ceset bulunamadı

Cinayeti itiraf etmelerin ardından şahıslar, olay yerine götürüldü. Şahısların cinayeti itiraf ettikleri alanda yapılan arama çalışmalarında Demir’in cesedine ait herhangi bir ize rastlanılmadı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. tutuklanırken, C.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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