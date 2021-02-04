Kocaeli´nde 20 milyon lira değerinde sahte tarım ilacı ele geçirildi



Selda Hatun TAN/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde jandarma ekipleri sahte tarım ilacı imal eden bir depoya baskın düzenledi. Piyasa değeri 20 milyon TL olan sahte tarım ilacı ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Körfez ilçesi Sevindikli Mahallesi'nde sahte tarım ilacı üretimi yapılan bir depo olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri dün sabah depoya baskın yaptı. Depoda üretim ekipmanları ile birlikte piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan bin 240 torba sahte tarım ilacı, 48 torba tarım tozu, 41 torba calcium carbonat, 51 torba amonyum sülfat, 12 torba lactalis, 7 torba spemat, 268 litre movento, bin 80 adet calyps, 540 litre tiner, 140 kilogram sentetik demir tozu, 14 bin 500 litre yağ, 4 bin 250 litre karma sıvı, farklı ilaç firmalarının adına düzenlenmiş çeşitli ebatlarda 24 bin 521 adet karton kutu, 9 bin adet plastik kutu, 70 adet folyo, 7 bin 500 adet üzerinde firma ismi yazılı şeffaf bant, 65 bin 665 adet ölçek, 3 bin 500 adet poşet, 22 bin adet kapak ve 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan baskın yapılan işletmede yasadışı ve izinsiz çalıştırılan 18 göçmen olduğu belirlendi. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Jandarma ekiplerinin işletme sahibinin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Selda Hatun TAN

2021-02-04 23:11:49



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