Ambulans şoförleri, trafikte sürücülerden fermuar tekniğini uygulamalarını istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ambulans şoförleri, trafikte sürücülerden fermuar tekniğini uygulamalarını istiyor

DHA

Ambulans şoförleri, trafikte sürücülerden fermuar tekniğini uygulamalarını istiyor


Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 84 ambulans ile her gün yüzlerce vakaya müdahale ediliyor. Zorlu trafikte saniyelerle yarışan ambulans şoförleri, diğer sürücülerin fermuar tekniğini uygulayarak kendilerine yol vermesini istiyor.
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 49 acil sağlık istasyonunda toplam 84 ambulans görev yapıyor. Bu ambulanslardan 79´u, standart acil yardım ambulansı olarak görev yaparken, filoda 1 kar paletli ambulans, 1 obez ambulansı, 1 motosiklet ambulans, 1 adet 4 yataklı ambulans ve 1 de yenidoğan yoğun bakım üniteli ambulans olmak üzere toplam 5 özellikli ambulans bulunuyor. Her gün yüzlerce vakaya müdahalede bulunan acil sağlık ekipleri, geçen yıl 158 bin 376 vakaya müdahale ederek toplam 2 milyon 842 bin 772 kilometre yol kat etti. Bu süreçte vakalara ulaşmak ve hastaneye yetiştirmek için zorlu trafikte en büyük sorumluluğu ise ambulans şoförleri taşıyor.
FERMUAR TEKNİĞİNİN UYGULANMASI ÖNEM TAŞIYOR
Büyük bir kısmı aynı zamanda Acil Tıp Teknisyeni ya da Paramedik olarak da görev yapan ambulans şoförleri, saniyelerle yarışarak vakaya ulaştıktan sonra hasta kişiye müdahalede bulunuyor ve tekrar direksiyon başına geçerek hastaneye zamanında yetişmek için çaba gösteriyor. Hayat kurtarmak için büyük efor sarf eden ambulans şoförlerinin en büyük sorunlarından biri ise trafikteki sürücülerin fermuar tekniğini uygulamaması. İkiden fazla şeritli ve emniyet şeridi olmayan yollarda sağdaki araçların yolun sağına, soldakilerin ise yolun soluna yanaşarak orta kısımdan ambulansın geçişine yol vermesi şeklinde uygulanan fermuar sistemini, trafikteki tüm sürücülerin uygulaması azami önem taşıyor.
'BAZILARI YA PANİK OLUYOR YA DA YOL VERMEK İSTEMİYOR'
Trafikte bazı sürücülerin siren sesini duyduğunda paniklediğini söyleyen Acil Tıp Teknisyeni sürücüsü Murat Devrez, "Bizim acil sağlık hizmetleri olarak, vaka verisi ile başlayan zamanla yarışımız trafik ile devam ediyor. Tabii, Karayolları Kanunu'nun vermiş olduğu trafik kurallarına riayet ederek, en kısa sürede en hızlı şekilde vakamıza ulaşmaya çalışıyoruz. Vatandaşların bize karşı daha etkin ve duyarlı olmasını istiyoruz. Trafikte ambulansı gören, sesini duyan bazı vatandaşlarımız ya panik oluyor ya da yol vermek istemiyorlar. Bu kişilerden daha duyarlı ve sakin olmalarını istiyoruz. Fermuar sistemini halen Türkiye'de tam ve etkin olarak kullanamıyoruz Vatandaş panik ile ya kendisini sola atıyor ya da soldaki araç sağa geçmeye çalışıyor. Bizi gören, önümüzde ne yapacağını şaşırıyor. Biz vatandaşlardan, daha duyarlı olmalarını ve siren sesini duyup bizi gördüğünde, sağ şeritteyse sağa, sol şeritteyse sola uygun ve en hızlı bir şekilde yol vermelerini istiyoruz" dedi.
'YOL VERMEYEN SÜRÜCÜLERİMİZ O KADAR FAZLA Kİ'
Siren sesini duymalarına rağmen yol vermeyen sürücüler olduğuna dikkat çeken ambulans şoförü Besim Şen, "Bizim istasyonlarımızda vakaya çıkış süremiz 90 saniyenin altındadır. Bunun üzerinde vakaya çıkamayız. O vakaya ulaşma süremiz, eğer vaka bölgemize çok uzak bir yerde değilse, yaklaşık 8 dakikadır. Şehir içine girdiğimiz anda bilinçsiz sürücülerimiz önümüzde frene basabiliyor. Siren sesini duymasına rağmen bize yol vermeyen sürücülerimiz o kadar fazla ki, biz de bu süreyi aşmak durumunda kalıyoruz. Bilinçsiz sürücülerimizin önümüzde fren yapması ya da yol vermemesinden kaynaklı bizim bu hastaya ulaşım süremiz 10, 12 dakikaya kadar uzayabiliyor. Biz de bu şekilde bir mağduriyet yaşamış oluyoruz" ifadelerini kullandı.
'ÇOK KÖTÜ DURUMDAKİ VAKALARA, HASTALARA GİDİYORUZ'
Trafikte siren sesini duyan sürücülerin sakin bir şekilde anonslara uyması gerektiğini söyleyen Paramedik Sürücü Fatih Dinç, "Vatandaşlarımızdan öncelikle siren sesine ve bizim 'Sağa çekilin, sola kaçın, yolu açın' şeklinde yaptığımız anonslara riayet etmesi gerekiyor. Bu siren sesini duydukları zaman, sakin bir şekilde yolun kenarlarına çekilerek bizim komutlarımıza uymalarını rica ediyoruz. Çünkü bizim gittiğimiz hastalar, kendi yakınları da olabilir. Kendi anneleri, babaları olabilir. Bu şekilde bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Cidden çok kötü durumdaki vakalara, hastalara gidiyoruz. Her saniye bizim için önemli. Yaşama yol versinler istiyoruz. Siren sesini duydukları zaman, bizim 'Sağa' ya da 'Sola' şeklinde verdiğimiz komutlara uyarak fermuar sistemini uygulayarak yolları açmaya çalışsınlar" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2021-02-05 09:02:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

21 yıldır kayıp oğlunu arıyor
YEREL HABERLER 21 yıldır kayıp oğlunu arıyor
Kocaeli´nde 20 milyon lira değerinde sahte tarım ilacı ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli´nde 20 milyon lira değerinde sahte tarım ...
Jandarmadan imalathaneye baskın: 20 milyon TL’lik sahte tarım ilacı ele geçirildi Kocaeli'de sahte tarım imalathanesini jandarma ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Jandarmadan imalathaneye baskın: 20 milyon TL’lik ...
8 yıldır kayıp olan tesisatçıyı öldürerek uçurumdan atan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER 8 yıldır kayıp olan tesisatçıyı öldürerek uçurumdan ...
Bir ay içerisinde iki kez korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Bir ay içerisinde iki kez korona virüse yakalandı
KOGACE’den İHA Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan’a ziyaret
YEREL HABERLER KOGACE’den İHA Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan’a ...
Başiskele’de fahiş fiyat artışına denetim
YEREL HABERLER Başiskele’de fahiş fiyat artışına denetim
Yüzde 60 zammı davul zurna eşliğinde kutladılar Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde zam sevinci
YEREL HABERLER Yüzde 60 zammı davul zurna eşliğinde ...
Polise 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Polise 700 bin liralık rüşvet teklifinin ses kaydı ...
Bahar havası sahillerde korona virüs önlemlerini unutturdu
YEREL HABERLER Bahar havası sahillerde korona virüs önlemlerini ...
3.Lig: Gölcükspor:0 - Somaspor:0
YEREL HABERLER 3.Lig: Gölcükspor:0 - Somaspor:0
Rüşvet teklifinin şok ses kayıtları Polislere böyle rüşvet teklif etti Polisin gururlandıran cevabı: “O parayı biz kazanamayız ama o parayla şeref diye bir şey kalmaz”
YEREL HABERLER Rüşvet teklifinin şok ses kayıtları Polislere böyle ...
Korona virüs hastasını ziyarete gittiler, 30 kişinin testi pozitif çıktı 30 kişinin karantinaya alındığı olayla ilgili il sağlık müdüründen açıklama İl Sağlık Müdürü Pehlevan: Küçücük bir ihmal bir sürü ailenin sıkıntı yaşamasına neden olabiliyor”
YEREL HABERLER Korona virüs hastasını ziyarete gittiler, 30 kişinin ...
Otomobilin yakıt deposundan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin yakıt deposundan uyuşturucu çıktı
Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına çevirmişler “Alfa” tespit etti, otomobilin yakıt deposundan 5 kilo 150 gram metamfetamin çıktı
YEREL HABERLER Otomobilin yakıt deposunu uyuşturucu zulasına ...
Tarihi Akçakoca Camii’ne portatif çadır
YEREL HABERLER Tarihi Akçakoca Camii’ne portatif çadır
Başkan Büyükgöz, zabıtalarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz, zabıtalarla bir araya geldi
'Sepaş Cebinde' mobil uygulaması devrede
YEREL HABERLER 'Sepaş Cebinde' mobil uygulaması devrede
Vaka görülmeyen mahallede 20 günde 30 kişi korona virüse yakalanınca tedirginlik arttı Büyük çoğunluğu aynı aileden olan korona virüs vakalarının kaynağı araştırılıyor Vakaların görüldüğü mahalle muhtarı Eda Yetkin: “Bir ailede çok görülmesi Ulaşlı’yı tedirgin etti”
YEREL HABERLER Vaka görülmeyen mahallede 20 günde 30 kişi korona ...
Dilovası'nda POMEM ve PMYO kursu açılacak
YEREL HABERLER Dilovası'nda POMEM ve PMYO kursu açılacak
Kartepe Uzuntarla imar uygulaması askıya alındı
YEREL HABERLER Kartepe Uzuntarla imar uygulaması askıya alındı
Spor tesisleri bakımdan geçti
YEREL HABERLER Spor tesisleri bakımdan geçti
Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30´un üzerinde kişinin testi pozitif çıktı (2)
YEREL HABERLER Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30´un üzerinde ...
Kereste palet üretim tesisinde yangın çıktı Tesisteki yangını söndürme anları, itfaiyecinin aksiyon kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kereste palet üretim tesisinde yangın çıktı Tesisteki ...