Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ merkezli 8 ilde FETÖ/PDY´nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY´nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2´si muvazzaf, 3 astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş ile 4 askeri okul eski öğrencisi için operasyon düzenlendi. Kocaeli, İstanbul, Düzce, Eskişehir, Denizli, Muğla, Mersin ve Kahramanmaraş illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 9 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü´ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan 9 kişiden ikisi dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bugün işlemleri tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2021-02-05 11:04:07
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