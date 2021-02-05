Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ merkezli 8 ilde FETÖ/PDY´nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY´nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2´si muvazzaf, 3 astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş ile 4 askeri okul eski öğrencisi için operasyon düzenlendi. Kocaeli, İstanbul, Düzce, Eskişehir, Denizli, Muğla, Mersin ve Kahramanmaraş illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 9 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü´ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan 9 kişiden ikisi dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bugün işlemleri tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-02-05 11:04:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.