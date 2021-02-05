Zabıtadan Covid-19 denetimi

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Gebze’de iş yerlerine zabıta ekipleri tarafından Covid 19 tedbirleri denetimi yapıldı

Covid 19 salgınıyla mücadele kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılı Ocak ayında 1276 iş yeri denetimi gerçekleştirildi. İlçe genelinde faaliyet gösteren işyerleri ziyaretlerinde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlere ilişkin denetimler gerçekleştirildi. Alına tedbirlere ve kurallara riayet edilip edilmediğinin kontrol edildiği denetimlerin devam edeceğini belirten yetkililer; vatandaşların karşılaştıkları Covid19 tedbirlerine aykırı durum veya davranışları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ve 112 çağrı merkezi üzerinden bildirmeleri çağrısında bulundu.

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