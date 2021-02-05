Seyyar ormanı andıran kamyon görenleri şaşırttı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde seyir halinde ilerleyen meyve fidanları yüklü kamyon, seyyar ormanı andıran görüntüsü ile görenleri şaşırttı.

Olay Gölcük D130 Karayolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre meyve fidanları yüklenilen 54 ADY 558 plakalı kamyon D130 Karayolu Yalova istikametinde seyir etti. Fidanların yüksekliği ve fazlalığı sebebiyle üst geçit ile köprülerin altından geçerken sürtünmesine ramak kalan kamyon, trafikteki diğer sürücüleri ise tedirgin etti. Kasasında meyve ormanını andıran görüntüsü ile ilerleyen kamyonu gören diğer sürücüler ise o anları cep telefonu ile kayıt altına alarak şaşkınlıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.