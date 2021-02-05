Yayaların yürüyüş yoluna giren motosiklet sürücülerine 30 bin TL ceza

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Kocaeli şehir merkezinde bulunan yayalara ait Yürüyüş Yolunu kullanan 49 motosiklet sürücüsüne 30 bin TL ceza kesildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yer alan ve yayaların kullandığı Yürüyüş Yolunda yollarını kullanan motosikletlilere yönelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi. Gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, yaya yolunu kullanan motosiklet sürücülerine yönelik yaptıkları denetimlerde, yaya güvenliğini tehdit ederken huzursuzluğa sebep olan sürücülere göz açtırılmadı. Denetimlerde Yürüyüş Yolu’nu kullandıkları belirlenen 49 motosiklet sürücüsüne toplam 30 bin TL ceza kesildi.

Denetimlerde ayrıca ruhsatsız, plakasız, ehliyetsiz olan motosikletler ile kurallara uymayarak kask takmadan motosiklet kullanan sürücülere de cezai işlem uygulandı.

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