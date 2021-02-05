Kızına istismarı kamera ile belgeledi, birlikte yaşadığı kişiye hapse mahkum ettirdi



Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nde dini nikahla birlikte yaşadığı A.Ç.'nin 14 yaşındaki kızı N.S.´ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan R.Y., kadının baskılar sonucu şikayetini geri çekmesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mutfağa yerleştirdiği gizli kamera ile kızına cinsel istismarı belgeleyen A.Ç.´nin şikayeti üzerine yeniden gözaltına alınıp tutuklanan R.Y., yargılandığı davada 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nde 2 yıl önce N.S., annesine, dini nikahla birlikte yaşadığı R.Y.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. A.Ç., kızının anlattıkları üzerine birlikte yaşadığı R.Y. hakkında şikayette bulundu. Tutuklanan R.Y. hakkında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Yargılama sırasında A.Ç. baskılar üzerine şikayetini geri aldı. R.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, ancak kamu davası açıldı. R.Y.'nin yargılanmasına devam edildi.

`CİNSEL İSTİSMARI KAYDA ALDI´

Yaşanan olayların ardından R.Y. başka bir kadınla resmi nikahlı olmasına rağmen A.Ç'nin evine zaman zaman gidip kalmaya devam etti. Geçen yıl haziran ayında N.S., annesine R.Y.'nin kendisini yeniden cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. A.Ç. bu sefer mutfağa kamera yerleştirdi. İstismarı kamera ile belgeleyen A.Ç., karakola giderek şikayette bulundu. Annenin şikayeti üzerine R.Y. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

KOMPLO KURULDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ, GÖRÜNTÜLER İZLETİLDİ

R.Y. hakkında `küçük çocuğun cinsel istismarı´ hakkında açılan davanın ilk celsesi bugün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görüldü. Davaya tutuklu sanık R.Y., mağdur çocuk N.S., müşteki olarak annesi A.Ç ile avukatları Sinem Uludağ katıldı. Duruşmada kendisine komplo kurulduğunu öne süren tutuklu sanık R.Y.´ye, N.S.'ye uyguladığı cinsel istismarın görüntüleri izletildi.

`CEZA ORANI ARTTIRILDI´

Mahkeme heyeti ilk celsede sanık R.Y. hakkında kararını açıkladı. R.Y. yi 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, üvey de olsa babası olduğu ve çocuğun koruma altında olması gerektiği gerekçesi ile cezasında yarı oranında artırım yaparak 15 yıla çıkardı. Mahkeme heyeti, suçu tekrar ettiğinden, R.Y.'nin ıslah edilemez kişiliği ve koruması altındaki kişiye karşı suç işlediğinden dolayı cezasında yeniden artırım yaparak toplamda 26 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2021-02-05 12:04:43



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